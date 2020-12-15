По информации The Washington Post российские хакеры получили доступ к данным Госдепа

Госдепартамент и Национальные институты здравоохранения США пополнили список госучреждений США, пострадавших от массированной кибератаки. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post, которая утверждает, что взлом стал результатом «шпионской операции России», продолжавшейся несколько месяцев.

Издание ссылается на неназванных официальных лиц и «другие осведомленные источники», которые заявляют, что список американских ведомств, пострадавших от действий злоумышленников, «как ожидается, будет расти». Кроме того, отмечается, что его могут пополнить «многочисленные частные компании».

В Госдепартаменте отказались комментировать информацию о взломе, пишет газета. Получить комментарий от представителей Национальных институтов здравоохранения The Washington Post также не удалось. (ТАСС)