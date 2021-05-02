Пешки в чужой игре: мировое армянство в погоне за миражами

Это давно уже стало какой-то смешной традицией. Не только Армения, но и все мировое армянство, имея чрезмерно завышенные и явно необоснованные желания и претензии к мировым державам, в конечном итоге испытывают жестокое разочарование, когда эти желания и претензии игнорируются. Так было и в случае больших ожиданий РА и армянства от России. Также происходит и сейчас, когда РА и армянство грустят по поводу действий США.

Вроде бы совсем еще недавно кричали армяне всего мира «ура» и в воздух чепчики бросали после того, как президент США Джо Байден назвал события 1915 года в Османской империи «геноцидом армян». Сколько слов благодарности озвучило мировое армянство, сколько радости было, какие далеко идущие планы они озвучивали! Им показалось, что они являются игроками за мировой шахматной доской. Но прошло совсем немного времени и мировое армянство поняло, что они всего лишь пешки, которыми играют.

Первый «привет» прилетел от госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что Байден не пытался возложить вину на Турцию, когда говорил о «геноциде армян» в Османской империи. «Как отметил президент, стремление отмечать день поминовения призвано почтить жертв, а не возложить на кого-то вину», — указал он. После чего призвал Турцию и других своих зарубежных союзников и партнеров отказаться от дальнейших закупок у России оружия и военной техники, предупреждая, что такие сделки могут подпасть под действие односторонних американских санкций.

Иными словами, имела место четкая и откровенная привязка заявления Байдена по поводу событий 1915 года в Османской империи к покупке Турцией российских комплексов С-400. Вот вам и истинная цена армянского вопроса. Но в том все и дело, что дальше мировое армянство ждали новые разочарования. Цель недавних заявлений президента США Джозефа Байдена по событиям 1915 года, в которых он охарактеризовал их как «геноцид», не заключалась в том, чтобы повлиять на суверенный иммунитет Турции перед судами Соединенных Штатов. Об этом сказал представитель Госдепа США, комментируя корреспонденту Anadolu, что может означать с юридической точки зрения заявление главы Белого дома.

Это было совсем уж разочаровавшее армянскую сторону заявление. Ведь, они реально рассчитывают на то, что Турция выплатит денежные компенсации жертвам мифического «геноцида», для чего десятилетиями и раздувалось их число, попутно удовлетворив еще и территориальные претензии РА к Турции. Понятно, что это бред сивой кобылы, но в том все и дело, что именно этим и живут миллионы армян по всему миру. Они верят в мифы, а потом поражаются, когда не происходит их реализация.

В итоге, истерика начинается зашкаливающая. Она достигла своего апогея после того, как 28 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и, касаясь развития двусторонних азербайджано-американских отношений, отметил важность дальнейшего укрепления связей между двумя странами, отметил сотрудничество в области энергетической и региональной безопасности, подчеркнул важность успешной реализации проекта Южный газовый коридор и высоко оценил участие Азербайджана в миротворческой миссии в Афганистане.

Блинкен отметил, что в этом году также временно приостановлено действие 907-й поправки к «Акту в поддержку свободы». Президент Ильхам Алиев выразил благодарность в связи с этим. В то же время, он отметил в связи с недавним заявлением президента США о «геноциде армян», что Турция является близким другом и союзником Азербайджана, играет очень важную и позитивную роль в нашем регионе в постсоветский период, и что заявление президента США было встречено азербайджанским руководством и общественностью с тревогой.

То есть, президент Азербайджана в очередной раз продемонстрировал, что США могут потерять не только Турцию, но и нашу страну, если начнут переигрывать и перегибать с заявлениями, которые в Баку и Анкаре встречают одинаково негативно. Несложно понять, какое разочарование царило после всего этого в рядах мирового армянства. Впрочем, оно уже выражено в заявлении комитета «Ай дат» (АНКА, Армянский Национальный Комитет Америки).

Администрация президента США Джо Байдена продлила приостановку 907-й поправки к «Акту в поддержку свободы», в результате чего разрешена прямая помощь США Азербайджану. В связи с этим, комитет «Ай дат» в США отмечает, что президент Джо Байден, «который призывал своего предшественника — экс-президента Дональда Трампа, применить в отношении Азербайджана «Акт в поддержку свободы», решил отказаться от этой санкции Конгресса. В общем, теперь у мирового армянства Байден не герой, а тот, кто их разочаровал. Смешно? Конечно. Причем, всем, кроме армян. Они продолжают верить в мифы, дабы потом снова убедиться в их нереализуемости, снова расстроиться и снова начать погоню за миражом.