Истории детей, оказавшихся в сложных ситуациях, часто освещаются в СМИ и соцсетях, привлекая внимание, вызывая общественный резонанс и помогая решить их проблемы. Однако в стремлении рассказать их порой забывают о главном – безопасности и благополучии самих детей. Глава общественного объединения «Надежное будущее» Камаля Ашумова поделилась с «Зеркало» тем, почему даже из лучших побуждений недопустимо раскрытие личных данных, публикация фотографий и подробностей частной жизни пострадавших.

— Начну с того, что это грубое нарушение прав ребенка, каким бы благим ни казался мотив. Подобные публикации не только противоречат международным стандартам, но и могут нанести непоправимый вред. У ребенка есть право на приватность, на защиту от вмешательства в личную жизнь, особенно если он пережил травму. Любое публичное упоминание вынуждает его вновь проживать болезненный опыт. Такие случаи часто приводят к стигматизации, трудностям в школе, изоляции.

— Какие международные документы регулируют эти вопросы?

— В первую очередь, Конвенция ООН о правах ребенка, ратифицированная Азербайджаном. В ней четко прописано, что статья 16 гарантирует защиту личной жизни, в статье 17 говорится о том, что государства поощряют распространение информации, полезной для развития ребенка, и разрабатывают принципы, защищающие его от вредной информации. В статье 19 подчеркивается необходимость защиты от всех форм насилия и эксплуатации. Кроме того, существует Глобальное руководство по освещению тем, связанных с детьми. Оно прямо запрещает показывать лица детей, если это может им навредить, даже если на это согласны сами дети или их родители. Многим кажется, что если родители не возражают, значит, все в порядке. Но права ребенка выше родительского разрешения. Ребенок же не обладает зрелостью, чтобы осознанно согласиться на публичность. Он может чувствовать давление, например если его просят «рассказать правду» на камеру. А потом, спустя годы, это интервью может всплыть в интернете и снова вызвать у него стыд, травму, замкнутость.

— А что об этом говорится в нашем законодательстве?

— В законодательстве Азербайджана также есть специальные нормы. Так, в законе Азербайджанской Республики «О медиа» имеются специальные положения, касающиеся распространения персональных данных детей. Этот закон устанавливает определенные ограничения и требования для медиа-субъектов и журналистов с целью защиты прав и интересов детей. Согласно статье 15.1.5, запрещается распространение любой информации, позволяющей установить личность несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого или потерпевшего, без согласия самого лица и его законного представителя. В соответствии со статьей 14.1.15, информация, публикуемая или распространяемая в медиа, должна соответствовать требованиям закона «О защите детей от вредной информации». В статье 14.1.8, запрещается распространение информации, касающейся личной и семейной жизни человека, без его согласия. Статья 15.1.2: раскрытие личности источника информации без его согласия не допускается.

Закон «О защите детей от вредной информации» также регулирует информационную безопасность несовершеннолетних, ограничивая распространение контента, который может нанести вред их физическому и психическому здоровью.

— Есть ли конкретные случаи, когда подобные публикации нанесли вред?



— К сожалению, да. В Великобритании после телесюжета с участием ребенка — жертвы насилия его начали травить в школе. Семье пришлось уехать в другой город. В Польше журналист опубликовал фото пострадавшего ребенка без разрешения суда и понес ответственность. В США опекуны подали иск после того, как в медиа появились фотографии их подопечного в контексте домашнего насилия, и выиграли дело.

Что касается Азербайджана, то хотелось бы отметить одно из последних нарушений такого рода. Недавно несколько девочек ушли из дома. Их вскоре нашли и вернули в семьи. Так нашлись журналисты, которые узнали их место жительства, поговорили с их родными и с ними самими. В некоторых публикациях лица не показывали, но в информации все равно часто нарушалась анонимность девочек. Так как мы работаем с семьями и детьми, то в своей работе часто сталкиваемся с подобными случаями.

— Расскажите об этичных методах освещения таких актуальных тем

— Например, использование анимации, затемнения, измененных имен. Можно показывать силуэт, использовать закадровый голос. Рассказывая историю, нельзя жертвовать достоинством ребенка. В «Надежном будущем» мы регулярно проводим тренинги по данным темам. Но это должно стать и частью редакционной политики. Хотелось бы сказать журналистам, освещающим подобные проблемы: перед вами не просто материал, перед вами чья-то судьба. И часто очень хрупкая. Ваша задача — не усилить травму, а стать защитником. Профессионализм — это не только умение задать вопрос, но и способность не задать его, если он может навредить.