Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о противостоянии с Нидерландами на чемпионате мира в Катаре. Его слова передает L’Equipe.

«За несколько дней до этого они начали делать заявления и немного задевать нас, в частности тренер и игрок, который присутствовал на пресс-конференции за день до матча.

В игре было несколько странных ситуаций, когда некоторые игроки вели себя нечестно, особенно во время серии пенальти. После этого матча Аргентину хотели выставить злодеем в этой истории, но в тот вечер произошло много событий…», — сказал Месси.

В четвертьфинальном матче чемпионата мира 2022 года сборная Аргентины в серии пенальти переиграла Нидерланды. Основное время завершилось ничьей со счетом 2:2. Месси реализовал пенальти во втором тайме. После забитого мяча аргентинец приложил руки к ушам. Так нападающий сделал отсылку к наставнику соперника Луи ван Галу.

В финале Аргентина переиграла сборную Франции также в серии пенальти и впервые стала чемпионом мира. Месси отметился дублем.