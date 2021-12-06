6 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Как сообщили АПА в Министерстве иностранных дел, стороны обменялись мнениями о последней ситуации в регионе, в том числе о текущем состоянии переговоров по нормализации постконфликтных отношений между Арменией и Азербайджаном.

Карен Донфрид расценила передачу Азербайджаном Армении 10 армянских военнослужащих, а также представление Арменией минных карт Азербайджану как позитивное событие и прогресс в направлении нормализации отношений.

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили некоторые вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.