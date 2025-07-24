Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил конструктивность завершившегося в Стамбуле третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом, их ориентированность на достижение результатов.

«Обсуждения, в целом, отразили конструктивную и ориентированную на результат траекторию, что является позитивным знаком. Переговорный процесс требует терпения. Каждое новое достижение приближает стороны к миру», — написал Фидан в соцсети X.

Он отметил, что достигнутый в среду прогресс «представляет собой еще один шаг к консолидации общей воли к урегулированию» конфликта.

Глава турецкого МИД вновь подчеркнул, что Турция намерена и впредь продолжать активно поддерживать все усилия, направленные на достижение мира.

Россия и Украина в среду в Стамбуле провели третий раунд двусторонних переговоров, он продолжался около часа.