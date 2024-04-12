Около $700 млрд потребуется на восстановление Украины после войны, заявил президент Владимир Зеленский на встрече со студентами.

«Мы с вами не знаем реальных сумм, потому что мы не закончили войну. Когда она закончится, будет проанализировано все. В принципе, партнеры соглашаются, что восстанавливать Украину будут все. Что суммы такие, скажем так, понятные, и они доступны», — цитирует Зеленского агентство «Интерфакс-Украина».

По его словам, основные аспекты восстановления Украины — энергетика, технологии и экономика. Он также выразил уверенность, что в ближайшие годы Киев станет членом Европейского союза и НАТО.

«НАТО — это для нас внешняя защита и, безусловно, лучшие гарантии безопасности. Но также я убежден в том, что мы усилим и нашу внутреннюю защиту. Мы укрепим нашу безопасность на границах, в городах, в общинах. В будущем будет совсем другой подход и к безопасности, и к строительству», — добавил глава государства.

Согласно оценке Всемирного банка, Еврокомиссии, ООН и правительства Украины на конец 2023 года, на восстановление Украины понадобится $486 млрд в течение 10 лет. (moscowtimes.ru)