Пенс: жители США не должны выбирать между полицией и афроамериканцами

Жители США не должны выбирать между поддержкой полиции и афроамериканцев, заявил вице-президент Майк Пенс.
«Американский народ знает, что нам не нужно выбирать между поддержкой правоохранительных органов и поддержкой афроамериканцев для улучшения качества жизни в наших городах и поселках. С первых дней этой администрации мы сделали и то, и другое. И мы будем продолжать делать то и другое еще четыре года в Белом доме», — заявил Пенс, выступая на съезде Республиканской партии в виртуальном формате.
Он также напомнил о позиции, которую занимает по вопросу полиции главный соперник Дональда Трампа на выборах демократ Джо Байден. Пенс процитировал высказывания Байдена о системном расизме в стране и намерении сократить финансирование правоохранительных органов.
«Горькая правда состоит в том, что вы не будете в безопасности в Америке Джо Байдена. С президентом Трапом мы будем с теми, кто стоит на тонкой голубой линии (с полицией — ред.), и мы не будем сокращать финансирование полиции — ни сейчас, ни когда-либо», — сказал вице-президент.(РИА Новости)