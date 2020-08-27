Пенс: жители США не должны выбирать между полицией и афроамериканцами

«Американский народ знает, что нам не нужно выбирать между поддержкой правоохранительных органов и поддержкой афроамериканцев для улучшения качества жизни в наших городах и поселках. С первых дней этой администрации мы сделали и то, и другое. И мы будем продолжать делать то и другое еще четыре года в Белом доме», — заявил Пенс, выступая на съезде Республиканской партии в виртуальном формате.