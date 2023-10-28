Бывший американский вице-президент Майк Пенс решил приостановить участие в предвыборной гонке в США. Об этом он заявил во время выступления в Лас-Вегасе (штат Невада), трансляцию вел телеканал C-SPAN.

«После поездок по стране в последние шесть месяцев я приехал сюда, чтобы сказать: мне стало ясно, что сейчас не мое время», — отметил он. «Я решил с сегодняшнего дня приостановить свою кампанию на выборах президента», — указал Пенс. Он добивался выдвижения в президенты США от Республиканской партии на выборах 2024 года.