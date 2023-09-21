«У нас есть такая информация, что накануне в аэропорт Степанакерта (Ханкенди — ред.) было приглашено более 10 000 человек, им сказали приехать, потому что можно переехать в Армению, потом их фотографировали и снимали на видео, потом им сказали, что Армения не позволяет вам переехать.
Эти фотографии были опубликованы, и для меня очевидно, что это делается для того, чтобы вызвать внутриполитические потрясения и хаос в РА», — написал премьер-министр Армении Никол Пашинян в телеграм-канале Баграмян 26.