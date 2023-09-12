Жертвами землетрясения, которое произошло в Марокко в начале сентября, стали более 2,9 тыс. человек. Об этом сообщила газета Hespress, сославшись на данные министерства внутренних дел страны.

«Число жертв в результате землетрясения достигло 2 901», — говорится в статье.

По информации издания, травмы различной степени тяжести также получили 5 530 жителей королевства.

В ночь на 9 сентября вблизи марокканского города Марракеш произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр подземных толчков находился в 77 км от населенного пункта, в котором проживают около 839 тыс. человек. (Газета.Ру)