Армения всегда признавала территориальную целостность Азербайджана, но это не всегда было заявлено и зафиксировано.

Как сообщает Спутник Армения, об этом заявил сегодня на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«С сожалением констатирую, что в мире нет ни одной страны, которая не признала бы Карабах частью Азербайджана», — добавил он.

Пашинян зачитал заявления представителей стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Он процитировал президента РФ Владимира Путина, сопредседателя от Франции Стефана Висконти и отрывки из годового отчета Госдепа США по правам человека.

«Сепаратисты при содействии Армении продолжили удерживать большую часть Карабаха и 7 других районов Азербайджана», — процитировал Пашинян один из отчетов Госдепартамента США.