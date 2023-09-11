Иран считает Карабах частью Азербайджана.

Как передает #,об этом заявил на пресс-конференции пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Насер Кенани, отвечая на вопрос о «выборах», проведенных вымышленным «режимом» в Карабахском регионе Азербайджана 9 сентября.

«Позиция Ирана ясна, стабильна и прозрачна. Позиция Ирана в отношении территории Карабаха не является для кого-либо секретом. Карабах является частью Азербайджанской Республики, и права и безопасность жителей этого региона должны быть определены и обеспечены в конкретных рамках. Это наша четкая позиция

Мы всегда подчеркиваем важность уважения территориальной целостности, национального суверенитета стран и воздержания от любых действий, создающих напряженность», — отметил Кенани.

Представитель МИД добавил, что Иран выступает против любых изменений международно признанных границ.