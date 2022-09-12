Перед тем, как провести чрезвычайное совещание, премьер-министр Армении Никол Пашинян успел пожаловаться президенту России Владимиру Путину.

Как передает # со ссылкой на официальный сайт армянского премьера, во время телефонного разговора с Путиным, Пашинян представил подробности «о начавшихся в полночь провокационных, агрессивных действиях вооруженных сил Азербайджана в отношении суверенной территории Армении, которые сопровождались обстрелами из артиллерийского и крупнокалиберного огнестрельного оружия».

Пашинян назвал действия азербайджанской стороны «недопустимыми» и подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества.

Собеседники договорились о поддержании оперативной связи.