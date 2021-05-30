Предложения России по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе приемлемы для Еревана, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе встрече с жителями города Апаран.

Видеозапись опубликована на странице и.о. премьера в Facebook.

«Для нас приемлемы предложения нашего стратегического партнера, РФ, по урегулированию ситуации на границе <…> Мы считаем, что эти предложения приемлемы, и конкретно говорим, как на практике их реализовать», — заявил Пашинян.