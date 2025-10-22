Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал решение президента Азербайджана Ильхама Алиева о снятии ограничений на транзит товаров в Армению важным и позитивным шагом.

С таким заявлением Никол Пашинян выступил на 5-м Форуме Шелкового пути в Тбилиси.

«Президент Азербайджана сделал очень важный и позитивный шаг. Это решение имеет большое значение для восстановления доверия и развития экономических связей в регионе. Мир крайне важен для всего Южного Кавказа», — сказал армянский премьер.

Пашинян также отметил, что мероприятие играет ключевую роль в укреплении сотрудничества между странами региона.

Он поблагодарил Грузию за создание платформы диалога и сотрудничества, отметив, что эта инициатива способствует укреплению стабильности и доверия между странами региона.