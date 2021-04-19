Партия Саакашвили воздержалась от подписания соглашения о выходе из кризиса в Грузии

Оппозиционная партия «Единое национальное движение», основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, воздержалась от подписания соглашения о выходе из политического кризиса, так как ее председатель Ника Мелия находится в тюрьме. Об этом в понедельник сообщила журналистам член партии Саломе Самадашвили.

«Политсовет решил, что «Национальное движение» воздержится от подписания соглашения до тех пор, пока Ника Мелия в тюрьме. В то же самое время с согласия политсовета партии я в индивидуальном порядке подпишу этот документ», — сказала Самадашвили до подписания документа. (ТАСС)

| 2021-04-19T23:39:01+04:00 20 апреля 2021, 02:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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