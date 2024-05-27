Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Испанию для подписания соглашения о безопасности и переговоров с премьером Педро Санчесом, стороны также намерены обсудить оборонное сотрудничество Киева и Мадрида. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале украинского президента.

«Прибыл в Испанию, чтобы подписать двустороннее соглашение по безопасности и провести переговоры с премьер-министром Педро Санчесом», — написал он.

Зеленский также сообщил, что его в рамках визита примет король Испании Фелипи VI. Кроме того, украинский лидера намерен встретиться с председателями палат и фракций испанского парламента.