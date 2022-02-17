Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили законопроект о ратификации договора между республикой и Россией о военном сотрудничестве, передает РИА Новости.

Договор между Казахстаном и Россией о военном сотрудничестве был подписан 16 октября 2020 года в Нур-Султане взамен аналогичного договора от 28 марта 1994 года.

Ранее заместитель министра обороны Казахстана Дарын Туяков сообщал парламентариям, что договор подписан с целью актуализации и дальнейшего развития военного сотрудничества между двумя государствами, так как положения договора от 1994 года «устарели с учетом реалий современности, а также уже реализованы».