Турция и новые власти Сирии заключат всеобъемлющее соглашение о военном сотрудничестве.

Об этом сообщает турецкая проправительственная газета Hürriyet.

Издание не уточняет, когда планируется подписать этот документ, отмечая, что на этот важный шаг в Анкаре и Дамаске идут на фоне угроз безопасности Сирии со стороны Израиля, который пытается разжечь гражданскую войну в арабской республике.

Hürriyet напоминает, что глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил о том, что его страна не допустит реализации планов по дестабилизации Сирии и ее расколу. Издание также отмечает, что новые сирийские власти обратились к Турции за помощью в борьбе с терроризмом.