«Решение об отправке оружия было принято в парламенте практически единогласно. Условия вопроса ясны: с одной стороны, есть народ, подвергшийся нападению, с другой стороны — армия агрессора», — сказал премьер-министр страны Марио Драги в интервью Corriere della Sera.

Драги добавил, что санкции против РФ необходимы, чтобы ослабить агрессора, но не могут остановить войска в краткосрочной перспективе. Поэтому, по его словам, украинцам нужно помогать оружием напрямую.

«Не сделать этого было бы равносильно тому, чтобы сказать им: сдавайтесь, принимайте рабство и подчинение — сообщение, противоречащее нашим европейским ценностям солидарности. Вместо этого мы хотим позволить украинцам защищать себя», — подчеркнул Драги.

Также Драги признал, что поначалу считал вероятной быструю победу России, но теперь «нет никаких признаков того, что украинский народ сможет принять российскую оккупацию».