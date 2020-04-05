Пандемия срывает маски

Коронавирус поставил все страны мира в неловкое положение. На сегодня практически во всех странах мира наблюдается острая нужда в медицинских масках, спирте, в антибактериальных средствах и прочее. На возобновление собственного производства всем странам нужно время, а пока идет жесткая борьба за медикаменты.

К примеру, в эти дни Tagesspiegel со ссылкой на представителя Сената Берлина по внутренним делам Андреса Гайзеля сообщила о том, что Германия останется без 200 тыс. респираторных масок, заказанных в Китае для немецкой полиции из-за того, что их конфисковали в Бангкоке и отправили в США.

Гайзель утверждает, что партию масок перехватили Соединенные Штаты. «Мы считаем это актом современного пиратства», — добавил сенатор.

Он также заявил, что трансатлантические партнеры не должны допускать, чтобы во время пандемии коронавируса работали «методы Дикого Запада». Гайзель призвал правительство США соблюдать международные правила, а президента Дональда Трампа быть солидарным с другими.

По данным издания, заказанные Берлином маски были изготовлены на заводе американской компании в Китае. Товары должны были быть перегружены в аэропорту Бангкока и доставлены в Германию воздушным транспортом. В Белом доме, естественно, отрицают причастность к незаконной конфискации респираторных масок.

Примерно также поступила и Чехия с 680 тысячами масок, которые направлялись в Италию как гумпомощь. Об этом 21 марта сообщил чешский расследователь Лев Червинка, передает la Repubblica. В доказательство своих слов Червинка опубликовал фотографию с коробками, которые Китай направил в Италию.

Министерство здравоохранения Чехии три дня не признавало факт, что присвоило чужую гуманитарную помощь.

«Это не жест европейской политики, это очень постыдная история», — пишет Червинка.

Позже выяснилось, что полиция конфисковала груз, как предназначенный для нелегальной продажи. В то же время власти Китая заявили, что отправят в Италию новую партию масок и респираторов из-за того, что Чехия уже распаковала старую и разослала ее по больницам.

Всемирная эпидемия коронавируса открыла двери в новый мир и раскрыла всю лживость и двуликость старого. Нельзя сказать, что об этом новом-старом мире мы не знали, мы всегда о нем знали, но из книжек по истории о средних и древних веках. Когда в мире преобладали животные инстинкты, а не гуманность, эмпатия и прочие морально-этические кодексы т.н. современного мира.

Причем, если бы подобное происходило на Ближнем Востоке, Центральной и юго-восточной Азии, латинской Америке или же в Африке, это воспринималось бы как обычные новости «дикого мира». Но мы читаем эти известия из стран, которые принято считать главными наставниками в мире. Вот какими бывают эти «цивилизованные страны» в сложное время. Оказывается, законы джунглей есть не только для стран «третьего», «четвертого» мира, а в классике жанра они работают и в просвещенном либеральном мире.

Говоря о либерализме и в целом либерал-демократической модели госустройства, то она как модель в условиях войны, или чрезвычайного положения проявила себя как самая неэффективная, не готовая к особым случаям. Недемократические страны, такие как Китай, Россия, Иран или Турция ( которую в последнее время тоже перестали считать демократической) оказались намного мобильнее и сильнее перед подобными вызовами. Особенно, что касается вопросов взятия ситуации под контроль.

Коэффициент смертности от коронавируса в Италии, Испании и других западных странах выше 10%, к примеру, в Китае было 4%, в Иране, Турции и в России ниже. С другой стороны, нужно сказать, что средний возраст в Европе намного выше, чем во всем остальном мире, что говорит о высоком уровне здравоохранения и медицины. Но даже несмотря на это, государства к подобным ситуациям оказались не готовы.

Коронавирус не только выявил изъяны экономики мира и уничтожил ее. Он также сорвал маски либерал-демократии и показал, какой она может быть в сложные времена на примере того, как поступают США или Чехия в отношении своих союзников, соседей и либеральных друзей. Поэтому тезис: «мир больше не будет прежним» не просто популистский лозунг, он имеет под собой крепкую почву.