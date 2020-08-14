Панде-парадоксы Азербайджана и мира…

Вопреки частым и довольно скучновато-монотонным утверждениям наших некоторых деятелей искусства и культуры, даже журналистов о том, что якобы их зарубежные коллеги и друзья завидуют нашему строгому карантинному режиму, вообще, нашим порядкам в связи c пандемией коронавируса, президент Азербайджана Ильхам Алиев на очередном онлайн-заседании правительства лучше всех охарактеризовал эти тяжелые пандемические месяцы, сказав, что мы все устали от коронавируса.

На самом деле, трудно, даже невозможно не согласиться с президентом, не говоря уже о том, что ситуацию в стране он знает лучше всех, плюс, карантинные меры всего лишь вынужденные решения, т.к. в распоряжении государств и правительств пока нет иных средств борьбы с пандемией, чем надоевшие всем процедуры социальной изоляции.

А так, как во всем мире, и в Азербайджане экономика почти парализована, почти не работают или до сих пор не работали заводы, фабрики и различные предприятия. Школы ждут своих учеников и учителей, а вузы профессоров и студентов. Вот, уже несколько месяцев отменены не только пышные и многолюдные свадьбы, даже траурные мероприятия, временно запрещены спортивные состязания и игры, не работают театры, концертные залы и другие развлекательные центры…

Да, ситуация в общих чертах такова. При таких обстоятельствах и условиях разговоры о том, что кто-то нам завидует белой завистью, может восприниматься как шутка – и то в лучшем случае.

Еще раз заметим, что ситуация напряженная, чувствуется психологическая нагрузка, все успокаивают себя лишь тем, что аналогичное положение существует и в других странах мира, по сравнению с которыми наши потери, на самом деле, минимальные.

По этой причине, даже очередные, небольшие смягчения, вроде отмены системы получения разрешений по СМС, люди встретили с восторгом. Но страх и тревога не совсем покинули людей, т.к. чиновники и врачи не отрицают, что число заразившихся вирусом людей вновь может увеличиться и в таком случае будут вновь применены строгие меры. Поэтому люди внимательно следят за ежедневными статистическими данными, как некогда следили за изменениями обычной погоды…

А что больше привлекает внимание людей? После смягчении карантинного режима число зараженных вновь начало расти – да, прирост довольно малый, но статистика последних дней показывает рост. А число вылечившихся начало снижаться. Рост числа заразившихся людей объясняют открытием непродовольственных магазинов и , в первую очередь, открытием пляжей.

Но те же самые специалисты постоянно говорили и теперь продолжают говорить, что инфекция коронавируса, как правило, проявляет себя, как минимум, через две недели. Пляжи открыли буквально пару дней назад. Поэтому, если даже они и на самом деле привели к росту зараженных людей, это должно проявлять себя не раньше одной или двух неделей.

Что касается снижения числа вылечившихся – выздоровевших людей, оно, по крайней мере, не должно было так снизиться: уже прошло достаточно много времени и, по идее, число вылечившихся людей должно оставаться на высоком уровне…

В эти психологически тяжелые пандемические дни людям кроме препаратов и вакцин необходима надежда и еще раз надежда. Мы понимаем, что применение даже строгих карантинных мер требует, чтобы люди знали всю правду о пандемии, чтобы поступали ответственно и чутко. Но постоянный психологический прессинг, постоянная информация о том, что какую же страшную эпидемию представляет собой пандемия коронавируса, создает дополнительные страхи у людей и служит источником дополнительных раздражений — неврозов.

Признаться, совсем недавние сообщения о том, что, якобы, в соседней России уже начались первые процессы вакцинации, люди встретили с большим восторгом. Но в отличие от реакции простых, обычных людей, комментарии представителей государств выглядели открыто предвзятыми – такое впечатление, что идет соревнование по открытию первых вакцин.

Понятно, что мировая фармацевтическая индустрия — весьма могучий экономический сегмент с многомиллиардными прибылями. Но сейчас такое время, когда кроме прибыли и обогащения надо думать еще о чем-то другом. Давайте, не забывать, что число заразившихся коронавирусом людей в мире перевалило за 20 миллионов…