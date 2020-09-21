Отрицая очевидное: Армения провоцирует войну

В результате действий азербайджанских подразделений Противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью был уничтожен очередной тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Армении. А 21 сентября в 09:20 в результате очередной провокации противника в Товузском направлении на армяно-азербайджанской государственной границе погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Азербайджанской Армии младший чавуш Мамедов Эльшан Али оглы.

Все это — сообщения Министерства обороны Азербайджана. И они, в который уже раз доказывают, что официальный Ереван не намерен осуществлять реальных шагов на пути к миру. Там готовятся к войне. Вот и российское издание «Газета.Ru» написало о том, что с территории Сирии и Ирака через Иран, где перевалочным пунктом служил город Урмия, в Армению была переброшена группа из 25 курдских боевиков, а в скором времени планируется переброска еще двух групп, численностью 250 боевиков, в Армению.

Все эти действия армянской стороны подтверждают правоту президента Азербайджана Ильхама Алиева, который сделал ряд важных заявлений в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и Real TV. Он, в частности, указал на то, что озвученные в прошлом году премьер-министром Армении Николом Пашиняном бессмысленные заявления нанесли серьезный удар по переговорному процессу.

Сказав: «Карабах — это Армения», он не только распространяет ложь по всему миру, и это продолжается, но и делает бессмысленным переговорный процесс. Если он считает, что Карабах — это Армения, то о чем можно говорить? Если он считает, что Карабах — это Армения, хотя весь мир отверг эту чушь, то о каком мирном соглашении мы можем говорить? То есть это была политическая провокация»,- указал президент Азербайджана.

По его словам, второй политической провокацией стало то, что Азербайджан должен вести переговоры не с Армений, а с Нагорным Карабахом. «Это означает смену формата переговоров, и мы, конечно же, никогда на это не согласимся, потому что между нами и игрушечной криминальной хунтой не может быть никаких контактов. В то же время, безусловно, на это никогда не могли бы согласиться и сопредседатели Минской группы», — сказал глава азербайджанского государства.

Он прав в том, что фактически эти заявления дают основания утверждать, что Армения вышла из переговоров. «Они готовятся к новой войне. Близко к линии соприкосновения идет концентрация сил. Мы все видим, все отслеживаем. Мы следим за всеми их действиями. Конечно же, мы защитим себя. Как мы защитили себя в Товузе, так защитим себя и на других направлениях. События в Товузе стали для них уроком. Если они хотят получить еще один урок, то мы к этому готовы», — подчеркнул Ильхам Алиев.

И вот, мы увидели доказательства ставки Армении на войну с нашей страной. Циничные заявления пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян лишь дают новые основания для этих утверждений. «Армения уверена в своих возможностях защитить право народа Арцаха на самоопределение и жизнь на исторической родине, и именно с этой уверенностью мы вновь подчеркиваем, что мирному урегулированию этой проблемы нет альтернативы»,- заявила она.

Ну да, конечно, запуск армянского БПЛА, сбитого ПВО Азербайджана, очередная армянская военная провокация в Товузском направлении, в результате которой погиб младший чавуш Мамедов Эльшан Али оглы, а также массовый завоз курдских и иных боевиков в РА — все это «шаги к мирному урегулированию конфликта». И фраза о праве никем, в том числе и РА, не признанной «НКР» на самоопоределение, что есть открытое игнорирование норм международного права, также демонстрация «миролюбия» армянской стороны. Той самой, которая напрочь отказывается следовать прописанному в 4 резолюциях Совбеза ООН.

Самое интересное, что и в самой Армении не верят заявлениям собственного руководства. «Алиев не обманывает, по натуре он прямолинеен, высказывает свои взгляды очень прямо и искренне», об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» пишет армянский политолог Степан Даниелян, отмечая, что у него, Ильхама Алиева, есть определенные качества, которым не грех поучиться армянскому руководству.

«Внимательно следите за его словами. Часто в том, что он говорит, есть правда, и, к сожалению, во многих случаях эту правду можно узнать только от него, а не от нашего косноязычного лжеца», — написал Даниелян, имея в виду армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Еще дальше зашло издание «Арменианрепорт». Автор статьи «Завтра была война» высказывает «серьезные подозрения о том, что в Кремле дали согласие на очередную, большую пзербайджанскую военную провокацію».

«Вполне возможно, что расчет сделан на то, что армянская армия не выдержит удара турецко-азербайджанских сил, мы понесем большие людские и территориальные потери, после чего, в роли «спасителя» будет навязан второй президент Армении Роберт Кочарян. Это ближайший друг Путина, который наверняка в курсе всего этого дъявольского плана. Но винить в этом нужно не Путина и Кочаряна, а нашу «бархатную» власть. Их дилетантизм и провалы по всем направлениям могут очень дорого обойтись нашему народу»,- утверждается в статье. О том, что все дело вовсе не в Пашиняне, а в продолжающейся более четверти века оккупации азербайджанских земель, автор опуса не задумался. Но в том, что завтра может начаться война, он прав. И вина в том лежит исключительно на нынешнем руководстве страны-оккупанта.