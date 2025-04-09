Тридцать два представителя дипломатических миссий разных стран в Украине посетили Кривой Рог и почтили память погибших от российского ракетного удара 4 апреля. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины. Среди дипломатов были представители: Турции, Албании, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Бразилии, Аргентины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, Швеции и Дании, Канады, Хорватии, Испании, Европейского Союза и ООН.

«Важно, чтобы иностранные дипломаты увидели последствия преступного террора России своими глазами. Мы работаем с нашими партнерами над тем, чтобы предоставить Кривому Рогу дополнительную поддержку», — сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Напомню, что в Кривом Роге 4 апреля около 18:50 прогремел взрыв. Войска РФ атаковали центр жилого микрорайона кассетной ракетой «Искандер». Погибли 21 человек, среди них девять — дети. Более 70 горожан получили ранения.

В результате атаки в городе повреждены почти два десятка многоквартирных домов, шесть учебных заведений, ресторан, более 30 транспортных средств. 7, 8 и 9 апреля в Кривом Роге объявлены днями траура по погибшим в результате российских атак на город, сообщил руководитель местного Совета обороны Вилкул.Это вне всякого сомнения не только очередная трагедия для Украины, но и очередной пример российского варварства и лжи.

В сети появилось видео с камер наблюдения в ресторане RoseMarine в Кривом Роге, где, по заявлениям российских источников, ракета «Искандер-М», выпущенная 4 апреля, якобы уничтожила 85 офицеров НАТО. Об этом сообщил майор Дмитрий Лиховой, представитель Генштаба, на своей странице в Facebook. На видео, которое попало в репортаж французского канала France 24, можно увидеть несколько посетителей и, вероятно, сотрудников ресторана. При этом в кадре нет военных ни внутри, ни снаружи заведения. Также видно, что ресторан получил повреждения, но отнюдь не был «уничтожен», как утверждала российская пропаганда.

«Россия солгала о «85 офицерах НАТО» в ресторане в Кривом Роге, куда «прицельно» прилетел «Искандер-М». Соврала о том, что ракета была в фугасном, а не кассетном снаряжении. Соврала о том, что на самом деле ресторан уничтожен, поэтому, мол, Украина его не показывает, а дети и взрослые гражданские — лишь «побочные жертвы», — отметил Лиховый. Видео с камер ресторана RoseMarine (бывший «Магеллан») фиксирует момент прилета ракеты в жилой район Кривого Рога, недалеко от детской площадки.

Пойманная, что называется, за руку российская сторона на ходу придумывает новые «оправдания». Размещение систем противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи жилых домов и их непрофессиональное применение стали причинами разрушений в Кривом Роге. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Все, что могло произойти вокруг пораженного объекта — результат практики размещения киевским режимом систем ПВО вблизи жилых домов и их полное непрофессиональное применение», — сказала она. Также Захарова заявила, что реакция президента Украины Владимира Зеленского на удар, который ВС России нанесли по объекту в Кривом Роге, может быть спланированной акцией.

Тут даже у самых прожженных циников, привыкших к безостановочному и циничному вранью с российской стороны, вполне может случиться шок. Потому, что так даже геббельсовская пропаганда не врала. Попытка обвинить руководство Украины (честно и демократически избранное) в преступлении, которое совершила Россия- это что-то за гранью добра и зла. Впрочем, мы совсем недавно все это видели на примере отказа руководства России громко, членораздельно признавать вину своей страны за сбитый самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) близ казахстанского города Актау

Сразу после катастрофы самолета компании Azerbaijan Airlines, которая унесла 38 жизней, российские СМИ распространяли версии то о столкновении с птицами, то о взрыве кислородного баллона на борту. Есть куча доказательств того, что гражданский азербайджанский самолет был подбит системой ПВО «Панцирь», которая в тот день использовалась для отражения атаки дронов на Грозный. Признавать очевидное, как видим, Россия так и не научилась.

Впрочем, не одна она такая. Руководство Армении также до сих пор не признало своей вины за неоднократные ракетные удары по мирным азербайджанским городам в ходе 44-дневной войны. Эти удары, напомню, были нанесены по Гяндже, Барде, Мингечауру. В их результате погибли и получили ранения сотни азербайджанских стариков, женщин, детей. Дающие показания в бакинском суде бывшие лидеры карабахской хунты не раз заявляли, что у них в арсенале не было того, чем наносились эти удары. Соответственно, они очень толсто намекают на прямую вину нынешнего руководства Армении в совершении данного военного преступления. И, помня об этом как-то не удивляешься тому, что в Кривом Роге, среди почтивших память невинных жертв российского террора, были азербайджанские дипломаты, но не было армянских.