«Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите». Эта фраза пришла мне на ум при прочтении «сенсационно-печальной» новости, которую на днях распространили армянские СМИ.

Представители «многострадального» народа, оставаясь верными старой, доброй традиции, не устают вводить в ступор достопочтенную публику откровенной глупостью. Новость, о которой пойдет речь ниже, из той же категории. Чушь на грани, и даже за гранью идиотизма.

Итак, то ли человек, то ли организация с причудливым названием «Омбудсмен культуры айка» делится информацией, которую перепечатали некоторые армянские СМИ.

«Тревожное» сообщение пронизано вселенской грустью и трагизмом, а потому слабонервных читать ее не рекомендуется.

«Азербайджанцы разрушили памятник «герою арцаха» (здесь и далее кавычки #) Ашоту Гуляну (Бекору) в «Степанакерте».

Согласно информации азербайджанских Telegram-каналов, «вандализм» произошел 1 февраля. Этот факт еще раз доказывает, что у Азербайджана нет, и никогда не было повестки мира», – говорится в сообщении.

Не знаю, каким местом думали люди, распространившие это «разоблачение факта азербайджанского вандализма», но уж точно не полушариями мозга.

Представляете, хаи возмущены тем, что азербайджанцы на собственной земле снесли памятник армянскому террористу, который внес свою лепту в оккупацию наших земель и обагрил руки кровью мирных азербайджанцев. А в том, что этот «герой» на самом деле является террористом, сомневаться не приходится.

Как говорится в сообщении, Ашот Гулян – командир первой «Степанакертской» роты, удостоен «ордена «Боевой Крест» I степени, медали «За «освобождение» Шуши».

Отмечается, что в молодости Ашот Гулян работал портным, строителем, водителем, слесарем. Был врожденным оружейником. При содействии своих боевых друзей он изготавливал самодельные гранаты и гранатометы. Примечательный послужной список, который может украсить «путь славы» любого террориста.

Прозвище Ашот получил еще в довоенный период, когда впятером перевозили оружие из «Шаумяна в Степанакерт». 4 из 5 молодых людей звали Ашот. И чтобы в разговоре различать друг друга, решили всем придумать прозвища.

Ашота, который при испытании самодельного оружия уже успел «заработать» пару осколков, назвали «Бекор» (Осколка).

То есть, «омбудсмен культуры айка» даже и не скрывает того факта, что Ашот Гулян, как и тысячи армянских сепаратистов, доставлял оружие в Карабах.

И после всего этого, армянская логика выдает потрясающий вывод: снос памятника Гуляну называется «вандализмом», а азербайджанцы не хотят мира.

В данном случае к азербайджанцам может быть лишь одна претензия: памятник этому недочеловеку и ему подобным нужно было снести сразу после полного освобождения Карабаха.

А если армянам не терпится узнать, что такое настоящий вандализм, приведем несколько примеров.

На протяжении многих лет армянские вандалы уничтожали на оккупированных территориях Азербайджана мечети, религиозные, исторические и культурные памятники. Они же превратили мечети в хлева, где содержались свиньи. А город Агдам был просто стерт с лица земли. Некоторые эксперты даже сравнивали Агдам с Нагасаки после взрыва атомной бомбы.

И последний пример. В 1978 году в Карабахе самими же армянами был установлен памятник «Марага-150», разоблачавший территориальные претензии армян к Азербайджану. Он был воздвигнут в 1978 году в честь 150-летия со дня переселения армян из Ирана в Карабах.

Но этот обелиск начисто разрушал сказки и мифы армян о своей тысячелетней истории проживания в Карабахе. Потому он и был разрушен армянами, как нежелательный свидетель их лжи.