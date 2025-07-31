Российская армия днем 31 июля нанесла удар по центру города Краматорск в Донецкой области, в результате обстрела была разрушена часть пятиэтажного дома, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин.

По его данным, вследствие «прицельного удара по 5-этажке» погиб по меньшей мере один человек, еще 11 получили ранения. «Среди пострадавших 1 человек находится в тяжелом состоянии. Половина дома разрушена до основания», — написал глава ОВА в телеграм-канале. Он добавил, что на месте атаки работают экстренные службы.

ВС РФ атаковали Краматорск и утром 30 июля, сообщал городской глава Александр Гончаренко. По его данным, три дрона нанесли удары по «по промышленной зоне и частному сектору». Обошлось без пострадавших.

Предыдущий крупный обстрел города произошел в ночь на 22 июня. Российская боевая авиация, по данным Филашкина, сбросила несколько корректируемых авиабомб (КАБ) на Краматорск и прилегающие районы, в результате чего был частично разрушен четырехэтажный жилой дом. Из-под завалов достали пожилого мужчину, женщину и девочку. 8 апреля вследствие российской атаки на город на жилой сектор пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщал Гончаренко. (moscowtimes.ru)