Попавшие в российский плен украинцы стали массово обзванивать своих родственников в Украине с призывами протестовать против властей в Киеве, рассказал Politico представитель украинского координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко.

По его словам, солдаты, которых родные не слышали иногда больше года, сообщают семьям, что Россия готова обменять их, но Киев отказывается это делать.

Так, попавший в плен 24 февраля 2022 года солдат позвонил своей жене 29 ноября этого года по видеосвязи в Viber. Он не разрешил ей задавать вопросы, сказав: «Валя, иди, усложни жизнь Киеву. Киев не хочет принимать нас обратно». После этого он извинился и завершил разговор, пообещав перезвонить позже, «если у него когда-нибудь появится такая возможность».

«В последнее время эти звонки стали массовыми. Мы поняли, что это кампания, направленная на то, чтобы вызвать недоверие к власти», — отметил Яценко.

В начале декабря почти во всех крупных городах Украины прошли акции семей военнопленных «Не молчи! Плен убивает!». В Киеве на Майдане Незалежности также состоялась акция «Потерянная связь». В ней приняли участие несколько сотен человек, включая прошедших плен бойцов, военных медиков и командиров подразделений.

Организатор демонстрации Наталья Зарицкая заявила, что родные и близкие пленных «делают все, что в их силах, чтобы удержать фокус внимания власти и общества на вопросе возвращения защитников», но пока это не приносит результатов.

Россия и Украина прекратили обмен пленными и не проводят его с 7 августа. Украинский президент Владимир Зеленский объяснял это «причинами со стороны Российской Федерации», но обещал, что скоро обмен возобновится, не назвав конкретные сроки.

По данным Politico, единственной возможностью вернуться домой для пленных стали неформальные обмены командирами на поле боя. Но, как отмечает Яценко, они не могут заменить полноценный обмен между государствами.

Россия может использовать отказ от обмена военнопленными для нагнетания напряженности в украинском обществе, где недовольство Зеленским растет после неудачного контрнаступления в этом году, а настроение становится все более мрачным из-за проблем с помощью от США и ЕС, заключает Politico.