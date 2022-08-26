Один из основателей Twitter Джек Дорси признался, что сожалеет о превращении соцсети в компанию. Такой выбор для работы сервиса он назвал главной ошибкой в жизни, передает Reuters.

«Самая большая ошибка и мое самое большое сожаление состоит в том, что сервис микроблогов Twitter стал компанией», — написал он. Дорси пояснил, что правильным решением было превратить Twitter в протокол, как электронная почта.

Предприниматель пояснил, что такой формат подразумевает отсутствие у платформы конкретного владельца — как государства, так и любой компании. Он уточнил, что электронная почта существует вне этих рамок и пользователю нужно лишь выбрать определенного провайдера сервиса.

По данным агентства, если суд принудит главу Tesla Илона Маска купить Twitter за $44 млрд, то Джеку Дорси будет выплачено $978 млн.

Дорси покинул пост генерального директора Twitter в ноябре 2021 года, а в состав совета директоров входил до конца мая этого года. Судя по публичным заявлениям, Дорси поддерживает проведение сделки по покупке Twitter на условиях Маска. (gazeta.ru)