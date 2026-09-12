Дональд Трамп сделал поразительное признание на фоне резкого обострения вокруг Саудовской Аравии. По сообщению агентства Reuters, в субботу, 12 сентября, президент США рассказал журналистам в Ирландии, что хуситы сами связались с американской администрацией и просили Вашингтон не вмешиваться. «Мы вели переговоры. Хуситы нам позвонили. Они не хотят, чтобы мы выступили против них», — заявил Трамп.

Эти слова прозвучали через два дня после того, как наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман обратился к Трампу с прямо противоположной просьбой. По данным Reuters и Axios, МБС дважды звонил американскому президенту 10 сентября и просил нанести удары по хуситам, которые продвинулись к Баб-эль-Мандебскому проливу и создали новую угрозу саудовским морским коммуникациям и экономике королевства. Трамп отказал.

По данным ABC News, Вашингтон был готов предоставить Эр-Рияду разведывательную информацию и помощь в выборе целей, однако прямого участия американских сил в ударах по хуситам сейчас не планируется. Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер специально приезжал в Саудовскую Аравию для консультаций. Представитель администрации объяснил позицию Белого дома стремлением сосредоточить американские силы на войне с Ираном и защите свободы судоходства, предоставив региональным союзникам самим вести основные боевые действия.

Отказ особенно примечателен на фоне характера американо-саудовских отношений. В Саудовской Аравии находятся более двух тысяч американских военнослужащих; часть из них размещена на авиабазе Принц Султан южнее Эр-Рияда, где США обслуживают системы Patriot и THAAD и обеспечивают действия своей авиации. Вашингтон десятилетиями рассматривает безопасность королевства как важный элемент своей региональной стратегии.

Есть и личная составляющая. Сам Трамп 12 сентября вновь назвал Мухаммеда бин Салмана своим «хорошим другом». В ноябре прошлого года, принимая наследного принца в Белом доме, президент называл его своим давним другом и одним из наиболее уважаемых мировых лидеров.

Один из ближайших партнеров США в регионе, на территории которого размещены американские войска, дважды просит о непосредственной военной помощи. Вашингтон отказывает. Одновременно противник Саудовской Аравии обращается к американской администрации с просьбой не вмешиваться — и прямого американского вмешательства не происходит.

Американские источники объясняют решение нежеланием открывать еще один фронт в момент, когда силы США уже задействованы против Ирана.

Ситуация особенно болезненна для Саудовской Аравии из-за событий последних дней. Хуситы укрепились у Баб-эль-Мандебского пролива, через который проходит западный маршрут саудовского нефтяного экспорта; движение через Ормуз уже серьезно нарушено войной с Ираном, а стратегический трубопровод East-West пришлось остановить после ударов беспилотников, запущенных, по данным Эр-Рияда, с территории Ирака. В момент, когда королевство оказалось под давлением сразу нескольких связанных с Ираном сил, его главный военный партнер решил ограничиться помощью из-за кулис.

Белый дом предпочитает рассматривать нынешнее столкновение как очередной виток старой войны Саудовской Аравии и хуситов, в которую Вашингтон не хочет снова втягиваться. Но сегодня этот конфликт давно вышел за рамки внутриарабского противостояния: хуситы связаны с Ираном, атакуют Израиль и международное судоходство, а Баб-эль-Мандеб остается одним из ключевых морских путей не только для Саудовской Аравии, но и для Израиля и мировой торговли.

И два других союзника Эр-Рияда по недавно заключенному оборонному пакту — Пакистан и Турция — пока ограничиваются заявлениями. Исламабад прямо сообщил, что военный ответ хуситам не обсуждается, Анкара осудила атаки и призвала прекратить их, но о практической военной помощи Саудовской Аравии не объявляла.

Решение Вашингтона затрагивает и интересы Израиля. С конца 2023 года хуситы неоднократно атаковали Израиль ракетами и беспилотниками и угрожали судам, связанным с израильскими портами. Израиль в ответ не раз наносил удары по объектам хуситов в Йемене. По данным Reuters, атаки на судоходство уже привели к резкому падению активности порта Эйлата, который служит Израилю выходом к Индийскому океану и коротким путем к азиатским рынкам без прохода через Суэцкий канал.

В мае 2026 года ЦАХАЛ в очередной раз перехватывал беспилотник, предположительно запущенный из Йемена в сторону Эйлата. Дальнейшее усиление контроля хуситов над Баб-эль-Мандебом непосредственно противоречит и израильским интересам.

Для Израиля это, конечно, «старый спор арабов между собою», в котором еврейскому государству как будто бы не место. Если бы не одна деталь: хуситы стреляют и по Израилю, а контролируемый ими Баб-эль-Мандеб перекрывает ему выход к азиатским рынкам. (israelinfo.co.il)