Власти Индии потребовали от GitHub ограничить доступ к репозиториям децентрализованного мессенджера с открытым исходным кодом Bitchat, разработанного при участии сооснователя Twitter Джека Дорси. Об этом предприниматель сообщил в соцсети X, где он опубликовал копию распоряжения Индийского центра координации борьбы с киберпреступностью (I4C), пишет The Times of India.

Согласно документу, GitHub должен был в течение трех часов ограничить доступ к трем репозиториям, связанным с Bitchat. Индийские власти объяснили свое требование тем, что архитектура сервиса существенно осложняет работу правоохранительных органов, затрудняя идентификацию пользователей, перехват сообщений и проведение расследований.

Bitchat был представлен летом 2025 года как офлайн-мессенджер, не требующий подключения к интернету, регистрации, номера телефона или электронной почты. Передача сообщений осуществляется напрямую между устройствами через сеть Bluetooth Mesh, позволяющую смартфонам формировать локальную распределенную сеть без использования централизованных серверов.

Разработчики позиционируют приложение как средство связи для чрезвычайных ситуаций, включая стихийные бедствия, масштабные аварии и отключения связи. Однако именно отсутствие центральной инфраструктуры и механизмов контроля пользователей стало одной из главных причин претензий со стороны индийских властей.

Требование о блокировке репозиториев появилось на фоне массовых протестов в Дели. По версии правительства, участники демонстраций использовали mesh-сети для координации действий в условиях ограниченного доступа к интернету. В I4C заявили, что подобные технологии могут использоваться не только для поддержания связи, но и для распространения дезинформации, организации протестных акций и другой деятельности, которую ведомство рассматривает как потенциальную угрозу государственной безопасности.

На фоне этих событий популярность Bitchat в Индии резко выросла. По данным TechCrunch и Sensor Tower, с 17 по 23 июля на Индию пришлось около 85% всех мировых загрузок приложения против примерно 1% месяцем ранее. За пять дней пользователи скачали мессенджер более 91 тыс. раз, а 23 июля количество его ежедневных активных пользователей в стране превысило 330 тыс., что стало рекордным показателем для сервиса.

Рост аудитории совпал с масштабными протестами, вспыхнувшими после отмены результатов национального вступительного экзамена в медицинские вузы из-за подозрений в утечке экзаменационных материалов. Участники акций требовали отставки министра образования Дхармендры Прадхана, который впоследствии объявил об уходе с поста.