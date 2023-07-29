Азер Бадамов: «Надеюсь, что Конституционный суд примет решение в соответствии с интересами граждан»

Фазаил Агамалы: «Верю, что процесс найдет свое логическое завершение и права сотен тысяч людей будут восстановлены»

Как уже сообщалось, ветераны войны, пенсионеры и представители различных профессий, у которых на руках остались приватизационные чеки, направили письмо с жалобой в Конституционный суд. В своей апелляции авторы жалобы просят восстановить их права и пересмотреть решение о приватизационных чеках.

По словам представителя интересов граждан адвоката Мубариза Йолчуева, в ближайщее время будет принято решение относительно дальнейшей судьбы приватизационных чеков: «По информации, предоставленной Конституционным судом, вопрос о приватизационных чеках вынесен на рассмотрение нескольких судей и обсуждается в палате. В настоящее время сотрудники уходят в летний отпуск. В сентябре этот вопрос будет широко обсуждаться, и они выскажут свою объективную позицию».

Граждане, у которых на руках остались приватизационные чеки, также обратились к депутатам Милли Меджлиса. К настоящему моменту десятки депутатов парламента Азербайджана обратились через прессу с призывами в соответствующие инстанции для прояснения судьбы приватизационных чеков, увеличения срока их обращения или же решения вопроса в виде выплаты компенсации.

Депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов в беседе с AYNA заявил, что важно вернуть в обращение приватизационные чеки: «Принятие такого решения принесло бы радость сотням тысяч людей. Большое количество граждан выставили свои приватизационные на продажу. Но некоторые граждане до сих пор хранят свои приватизационные чеки. Это привилегия, данная им государством, и они должны ею воспользоваться».

«К сожалению, большое количество граждан пока не смогли воспользоваться этим правом. Хотя у них все еще есть приватизационные чеки, они не имеют реальной стоимости. Хорошо было бы логически завершить этот процесс. Это положительно скажется на социальном благосостоянии населения. Как это реализовать – вопрос, относящийся к компетенции государственных органов. Я думаю, что приватизационные чеки снова могут быть использованы местными и иностранными инвесторами. Необходимо, чтобы соответствующие учреждения предприняли шаги в этом направлении», — сказал депутат.

Бадамов выразил уверенность, Конституционный суд положительно рассмотрит жалобу граждан: «Граждане, у которых остались приватизационные чеки, объединились в социальных сетях и на других площадках. От их имени, интеллигенции страны, а также депутатов делались обращения и призывы в официальные структуры. Надеюсь, что Конституционный суд учтет эти факты и примет решение в соответствии с интересами граждан».

Аналогичного мнения придерживается и депутат Милли Меджлиса, председатель партии «Ана Ватан» Фазаил Агамалы. В своем заявлении для AYNA он сказал, что настал исторический момент для выяснения судьбы граждан, у которых на руках остались приватизационные чеки: «По неофициальной информации, их количество исчисляется сотнями тысяч. Это достаточно серьезная цифра. Они требуют восстановления своих прав. Приватизационные чеки, оставшиеся на руках у населения, потеряли свою стоимость из-за истечения срока обращения. Во всех случаях ущерб гражданам должен быть возмещен».

Депутат выразил надежду, что Конституционный суд примет справедливое решение: «Эта проблема обсуждается годами. Граждане, у которых остались приватизационные чеки, неоднократно обращались в официальные структуры. Они также обращались к депутатам Милли Меджлиса. В свою очередь мы выступали с призывами по этому поводу. Верю, что в ближайшие месяцы этот процесс найдет свое логическое завершение и права сотен тысяч людей будут восстановлены».

ПРИМЕЧАНИЕ

Напомним, что приватизационные чеки были переданы всем гражданам страны, состоявшим на государственном учете в 1997 году. Эти чеки не только являются государственными ценными бумагами, но и имеют право собственности. Каждый чек имеет одинаковую стоимость. Согласно закону, не менее 65 процентов всего крупного и среднего государственного имущества, подлежащего приватизации, должны быть заменены приватизационными чеками, и процесс приватизации должен осуществляться таким образом. Стоимость каждого чека составляет 1/32 миллионной. Доля имущественного эквивалента определяется в законе как защищенная от инфляции доля имущественного эквивалента. При этом право залога этих приватизационных акций в банках гарантируется законом. Это означает, что стоимость долей государственной собственности должна быть одинаковой для каждого из приватизационных чеков.

В ходе эмиссии приватизационных чеков правительство выделяет на это большую сумму средств, и в качестве ценных бумаг эти чеки оцениваются по отношению к долларам и другим валютам.

Предполагалось, что стоимость приватизационного чека на одного акционера будет эквивалентна не менее 2000 долларов США с защитой от инфляции. Хотя в законе не указан срок для приватизационных чеков, приостановка их срока обращения расценивается как попытка некоторых чиновников закрыть данный вопрос. Неосведомленность населения, а также то, что на передний план процесса выдвинулась часть бизнесменов и чиновников-олигархов, определили эту ситуацию. Хотя некоторые из граждан продали свои приватизационные чеки на «черном рынке», есть и те, кто сохранил их, ожидая дня, когда справедливость восторжествует.

Дополнительное примечание

Всем следует знать, что Приватизационные Чеки, являющиеся Государственными Ценными Бумагами, подтверждающие право собственности на Приватизационную Долю Имущества, данную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, были выданы ПО ЗАКОНУ!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым для реализации ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИИ, был издан для осуществления выдачи и первичного размещения приватизационных чеков гражданам в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследственные приватизационные доли каждого гражданина в соответствии с законом. Согласно пункту 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом, который действует и по сей день, категорически запрещается отказываться от принятия приватизационных чеков в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации. Указ не дает права, но и не может отнять права, данного законом!

Приватизация, проведенная без выплаты компенсаций, обманным путем со стороны чиновников, путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа, есть беззаконие, несправедливость по отношению к народу и саботаж против государства!

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Автор: Айдын Герай