Украина рассчитывает на то, что члены НАТО примут решение по заявке на членство на следующем саммите, который состоится в июле в Вашингтоне.

Как передает # со ссылкой на канадский телеканал CBC, об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Наша армия работает в соответствии со стандартами НАТО», — заявил он, добавив, что страна провела «все необходимые реформы, и теперь в шаге от приглашения».

Украина официально подала заявку на членство в НАТО в сентябре 2022 года. При этом в заявке говорилось, что Киев хочет ускоренной процедуры вступления в альянс без так называемого Плана действий по членству в НАТО.