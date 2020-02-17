Орбакайте, Элджей, Меладзе, Рауф и Фаик: кого ждут бакинцы с концертами

В ближайшее время в Баку пройдут концерты звезд российской эстрады, в том числе трендовых молодых исполнителей, кумиров молодежи.

Как сообщает #, откроет гастрольный сезон весеннего Баку шоу Леонида Агутина и Анжелики Варум. Знаменитая звездная пара выступит 1 марта в Бакинском конгресс центре, представив новую программу, новые хиты и новые дуэты.

7 марта в Баку выступят звезды российских танцполов – Jony, Elman и Andro. Концерт пройдет на сцене Elektra Events Hall. Наши соотечественники Джони (Джахид Гусейнли) и Эльман Зейналов в одночасье покорили российский шоу-бизнес. У каждого из артистов был свой путь на большую сцену, но, несмотря на разный опыт, они одинаково талантливы, амбициозны и харизматичны. Их песни занимают верхние строчки чартов и звучат в эфирах популярных радиостанцией. Они выступают вместе с российскими звездами и принимают участие в больших сборных концертах. Список их достижений впечатляет, но главные свершения у парней еще наверняка впереди. В последнее время Джони и Эльман часто выступают совместно с Andro — харизматичным певцом цыганского происхождения.

29 марта на сцене Центра Гейдара Алиева состоится концерт джазовой дивы Дайан Ривз. Легендарная певица, пятикратная обладательница «Грэмми» выступит в Баку с новой программой. В 2018 году Национальный фонд искусств США удостоил Дайан Ривз самой высокой награды для американских исполнителей джаза — Jazz Master.

8 апреля в Elektra Events Hall состоится концерт еще одних молодых, но очень популярных в России наших соотечественников – братьев Rauf & Faik. Артисты впервые дадут сольный концерт в Баку, несмотря на то, что уже пели для бакинцев и гостей города на фестивале «Жара». Репертуар братьев состоит сплошь из хитов, которые обожает молодежь. В Баку Рауф и Фаик представят двухчасовое шоу Live in Baku – 2020.

15 апреля для бакинцев будет петь Кристина Орбакайте. Ее яркое шоу также состоится в Центре Гейдара Алиева. Поклонников певицы ждет шоу-программа с неизменным живым звуком.

25 апреля в Баку состоится концерт Элджея. Популярный певец выступит в Elektra Events Hall. Своеобразный исполнитель, добившийся успеха собственными силами, с каждый днем набирает свою популярность. Настоящие имя и фамилия артиста Алексей Узенюк.

Фишкой артиста стали молочно-белые глаза без зрачков, что достигается путем применения специальных контактных линз. При этом певец не испытывает никаких проблем со зрением.

26 апреля в Баку состоится концерт «последнего романтика» российской сцены Валерия Меладзе. Артист порадует публику новой концертной программой, которую представит в Бакинском конгресс центре.