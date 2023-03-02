Три оппозиционные партии Грузии — «Гирчи больше свободы», «Дроа» и «Стратегия Агмашенебели» начинают кампанию по сбору миллиона подписей в поддержку вступления Грузии в Евросоюз.

«Цель кампании – выразить мнение грузинского народа о том, что Грузия достойна быть членом Европейского Союза и НАТО, и ни одно правительство не может пересмотреть эту цель», — заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.

По его словам, своим планом принять закон об иноагентах и тем самым заклемить неправительственные организации и СМИ, власти подтвердили, что хотят вести страну по российскому пути и этому надо противостоять.

Это не единственная инициатива оппозиции в ответ на проекты закона об иноагентах, которые уже начали рассматривать комитеты парламента.

Единое Национальное движение сегодня объявило, что создает Реестр агентов российского влияния, а партия «За Грузию, зарегистрировала в парламенте законопроект «О защите от влияния страны-оккупанта — Российской Федерации».

В ответ на волну критики и в Грузии и со стороны международных организаций, власти заявляют, что идея закона об иноагентах не противоречит демократическим принципам, а направлена на прозрачность источников финансирования из-за рубежа.

Правящая партия заявила, что поддержит два проекта будущего закона в первом чтении, после чего они будут отправлены на экспертизу в Венецианскую комиссию. (newsgeorgia.ge)