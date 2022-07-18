Около 2,7 млн тонн зерна было вывезено до сих пор с Украины транзитом через территорию Румынии. Об этом информировал глава МИД Румынии Богдан Ауреску на встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран — членов Евросоюза в понедельник в Брюсселе.

Министр иностранных дел Румынии отметил, что, «по имеющимся данным, примерно 2,7 млн тонн украинских зерновых было перевезено через Румынию транзитом до настоящего времени, что представляет собой около половины всего количества зерновых, экспортированных Украиной». Слова министра приводятся в распространенном румынским МИД сообщении.

Румынский министр также указал, что в ходе 2-й международной конференции по оказанию помощи Молдовы, которая прошла 15 июля в Бухаресте, удалось собрать €615 млн, из которых €432 млн — это гранты.

Ауреску высказался за «укрепление поддержки Евросоюзом Республики Молдова, государств Южного Кавказа и Центральной Азии», так как эти регионы, по его утверждению, «особенно уязвимы перед действиями России».

Румынский министр поддержал «усиление санкционного режима в отношении России, а также помощь Украине, в том числе путем выделения ЕС новых финансовых траншей посредством Европейского фонда мира».