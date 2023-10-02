Великобритания отказалась направлять свои военные корабли в Черное море, чтобы помочь вывезти украинское зерно. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс, которого цитирует журналист The Guardian Дэн Сабба в социальной сети X (бывший Твиттер).

По словам Шэппса, отправка каких-либо кораблей королевских ВМС в Черное море для экспорта украинского зерна не планируется.

«Грант Шаппс, <…> заявил <…>, что он не ожидает развертывания каких-либо кораблей <…>, чтобы открыть экспорт украинского зерна», — написал Сабба.