Очередной «приступ бешенства»: кажется, на этот раз Армения возомнила себя преемницей Византии

Последние кровавые события вдоль границы Азербайджана с Арменией, военные столкновения в Товузском районе в очередной раз наглядно показали, что география территориальных притязаний Еревана вовсе не ограничивается только Нагорным Карабахом,- нет, они охватывают почти всю границу Азербайджана и Армении, даже Нахичевани.

Чтобы как-то объяснить очередные «приступы бешенства» вражеской страны политологи и политические аналитики предложили самые различные версии, хотя достаточно вспомнить один простой факт, что такое случается не впервые – временами армяне устраивают военные провокации в самых различных участках азербайджано-армянской границы, зачастую за переделами всего Карабаха.

Но некоторые политологи военные провокации в Товузском направлении объясняют желанием армянских властей отвлечь внимание собственного населения от тяжелой социально-экономической ситуации, особенно, от тревожных последствий пандемии коронавируса. Другие же видят в этом «российский след» — якобы Москва стремится открыть дорогу своим миротворческим силам в регионе.

Не менее интересной является версия одного турецкого политолога, который причину последней военной провокации армян связывает с известным решением по поводу храма Айя — Софьи, которая по решению турецких властей вновь будет функционировать как мечеть.

Если искренне признаться, мы не очень-то разделяем эту весьма интересную версию нашего дорогого турецкого коллеги, по той простой причине, что подобные военные провокации армян случаются, как уже заметили чуть выше, не впервые, но все же мы не отрицаем полностью версию нашего турецкого коллеги: Армения, на самом деле, может возомнить себя даже «преемницей» средневековой Византии, т.к. мания величия у лидеров этой страны тоже встречается не впервые.

Но, на наш взгляд, главным является другое обстоятельство: турецкие правительственные и государственные деятели раньше всех отреагировали на военное столкновение в Товузском районе, министр иностранных дел Турции М.Чавушоглу призвал армян к уму –разуму и напомнил, что его страна, т.е. Турция, постоянно находится рядом с Азербайджаном и в любой момент готова поддержать любую его инициативу…

Напомнив все эти важные моменты последних событий, мы почему-то вспомнили одну мысль К.Маркса, который писал, что философы по-разному объясняли мир, а вопрос состоит в том, как же изменить его?

Надо сказать, что и карабахский конфликт с самого начала процесса разные политологи и политические аналитики объясняют по-разному, различным образом классифицируют его, но задача состоит в том, как же решить его?..

Поэтому в эти трудные дни даже простые люди задаются вопросами. Одни спрашивают: какова будет реакция Москвы и ОДКБ? Другие хотят знать: может ли военное столкновение в Товузском направлении перерасти в крупномасштабную войну между Азербайджаном и Арменией?..

Что касается Москвы и ОДКБ, признаться, мы не очень склонны искать «российский след» в последних событиях. По той простой причине, что отношения между руководствами России и Армении предельно напряженные.

Вдобавок, и в главном штабе ОДКБ, наверное, еще не забыли выходку Н.Пашиняна в связи с назначением генерального секретаря этой организации. Возможно, сами россияне уже забыли фокусы армянского премьер-министра, но их, скорее всего, помнит действующий Генеральный секретарь организации, уроженец Беларуси и выпускник Бакинского военного училища С.Зась, которого в свое время Н.Пашинян даже не принял.

А так, думается, что со стороны ОДКБ никакой реакции против Азербайджана не последует, потому что, и в Москве, и в структуре ОДКБ прекрасно понимают ситуацию, наверное, достаточно хорошо осведомлены о деталях последних событий…

Что касается крупномасштабной войны, в принципе, это может случиться в любое время, и мы должны быть готовыми к такому повороту событий – опять же, по той простой причине, что до тех пор, пока не будет достигнут прочный и справедливый мир, вероятность большой войны всегда сохраняется.

Кроме того, мы не раз писали, что рано или поздно между Москвой и Ереваном возникнет серьезная «трещина»: армяне вынуждены искать себе других, богатых хозяев, плюс, они считают, что Москва не уделяет достаточного внимания проблемам армян, т.к. ждут от Москвы отношений, подобных отношениям между Израилем и США. Понятно, что последнего никогда не будет, т.к. у России в регионе имеется не один интерес, а целый «ансамбль», поэтому можно сказать, что между двумя союзниками уже пробежала «черная кошка»…