Президент Франции Эммануэль Макрон некомпетентен, ему безразлична судьба собственной страны. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в мессенджере Max.

Так Медведев прокомментировал ситуацию вокруг отставки премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню.

«Печальный рекорд: правительство Франции просуществовало 14 часов. А все потому, что у Франции нет президента. Есть блестящий адвокат Киева, закадычный дружбан Германии и Британии, болтливый арбитр-неоколониалист в Африке. А на Францию петушку Микрону плевать. Даже лошади наших казаков, вошедших в Париж в 1814-м, исполнили бы его обязанности лучше…», – говорится в публикации.

6 октября газета Le Figaro сообщила, что Себастьян Лекорню подал прошение об отставке Эммануэлю Макрону. Французский лидер принял прошение премьера.

Лекорню назначили на эту должность в сентябре текущего года. Он ачал свою работу с самым низким рейтингом по сравнению с предшественниками и поставил антирекорд по продолжительности работы премьер-министром Франции в современной истории, пробыв на посту всего 27 дней.

После принятия отставки Лекорню Макрон поручил ему провести финальные консультации по формированию состава нового правительства до 8 октября. По признанию Лекорню в своих социальных сетях, он согласился с поручением французского президента для обеспечения стабильности страны.

С момента переизбрания Макрона в 2022 году во Франции сменилось уже пять глав правительства. Предшественник Лекорню Франсуа Байру проработал во главе французского кабинета министров чуть более трех месяцев, подав в отставку после того, как члены парламента выразили недоверие его правительству ввиду предложенных мер жесткой экономии.

Глава парламентской фракции партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано заявила, что после ухода Лекорню президент Франции должен сам уйти в отставку. Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен призвала Макрона распустить Национальное собрание и объявить в стране парламентские выборы