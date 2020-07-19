Объявлен рейтинг лучших футболистов в истории

Портал TheTopTens опубликовал рейтинг лучших футболистов в истории футбола.

Первое место занял экс-игрок итальянского «Наполи» и каталонской «Барселоны» Диего Марадона. На второй строчке расположился форвард сине-гранатовых Лионель Месси. Замкнул тройку призеров трехкратный чемпион мира Пеле.

Интересно, что нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду занял лишь четвертое место.

Топ-10 игроков в истории футбола:

1. Диего Марадона.

2. Лионель Месси.

3. Пеле.

4. Криштиану Роналду.

5. Зинедин Зидан.

6. Йохан Кройфф.

7. Роналдо.

8. Роналдиньо.

9. Франц Беккенбауэр.

10. Дэвид Бекхэм.