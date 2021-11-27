Два человека находятся под завалами в результате обрушения породы на угольной шахте в грузинском городе Ткибули.

Об этом сообщила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

«В центр по управлению общественной безопасностью «112» МВД поступила информация о случае, который произошел в Ткибули на одной из шахт. По информации инициатора звонка, во время ведения работ по укреплению карьера обрушилась земельная масса. В это время в шахте, предположительно, находились два гражданина», — сказано в сообщении.

Отмечается, что прибывшие на место спасатели сумели обнаружить одного человека. Он жив и находится в сознании. Ведутся работы по его вызволению из завалов. Параллельно спасатели заняты поисками второго шахтера.

В Ткибули находятся десятки шахт по добыче каменного угля. Большинство из них принадлежит компании «Сакнахшири». Угледобывающими шахтами в этом городе также владеют и другие компании. Основная масса шахт не работает с 2018 года после серии трагедий, унесших жизни нескольких человек.