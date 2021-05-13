Нужен гибкий подход: как уменьшение количества школьников скажется на педагогах?

В Азербайджане в последующие годы может наблюдаться уменьшение количества школьников, о чем недавно заявил министр образования Эмин Амруллаев. Это может повлиять и на число вакансий для педагогов.

Министр подчеркнул, что главный приоритет при уменьшении количества учащихся — сохранить рабочие места для учителей, а не увольнять их.

Заслуженный учитель Азербайджана Асиф Джахангиров в беседе с # отметил, что демографические изменения были характерны и при СССР после Великой Отечественной войны. Тогда погибло много мужчин, что не могло не сказаться на демографии негативно. И это продолжает сказываться до сих пор. В нашей стране война в Карабахе унесла жизни многих молодых людей, и это тоже сказалось на демографии.

По его словам, должна вестись политика прогнозирования таких моментов в сфере образования.

«В бытность мою начальником Главного управления образования, я замечал то подъем, то спад приема в первые классы. И надо было приспосабливаться к реалиям. В некоторых случаях при резком увеличении мы были вынуждены организовать переподготовку педагогов начальных классов учителей азербайджанского или русского языка, не работавших по специальности. Мы ориентировались по числу учеников первых классов, сколько нужно будет учителей-предметников в последующих классах, делали расчеты», – говорит он.

По его мнению, нужно освободиться от тех учителей, которые не способствуют развитию учащихся.

Как один из рецептов при уменьшении количества школьников, можно уменьшать количество вакансий за счет увеличения педагогической нагрузки работающих учителей, чтобы не увеличивать искусственно число педагогов. Но надо искать и другие варианты. Необходимо сохранить то учительское ядро, благодаря которому растет качество образования.

«Еще один момент касается подготовки педагогических кадров. В 1978 году я был командировке в Прибалтике и просто поразился, когда в министерстве образования Литвы мне сказали, что потребность в учителях химии и биологии не такая значительная в стране, потому прием на факультет биологии осуществлялся раз в три года, а на факультет химии раз в два года. Плановая советская экономика воспринималась как догма, но в Литве она осуществлялась через гибкое планирование ресурсов. И нам нужно подобное там, где обучение осуществляется по госзаказу на бесплатной основе», – считает Джахангиров.

Заместитель председателя общественного совета при министерстве образования Надир Исрафилов отметил, что снижение и увеличение числа школьников зависит от разных факторов. Даже тот факт, что из-за пандемии запрещено проводить свадьбы может повлиять через несколько лет. На демографию негативно влияют разводы, отсутствие у определенного процента молодежи финансовых возможностей для создания семьи и т.д. По его словам, системе образования надо быть готовой к любому сценарию.

В разных странах на одного учителя приходится разное число учеников. Где-то 9, где-то -17, у нас – 11, но эта статистика постоянно меняется.

«Уменьшение числа учащихся в определенные периоды — нормальное явление. Но оно не должно становиться фактором, приводящим к сокращению рабочих мест среди педагогического состава. Однако надо также помнить, что у нас вузы выпускают больше педагогических кадров, чем есть потребность. Новые вакансии открывают, но на всех их не хватает. Раньше педагогов распределяли на работу по направлению, исходя из этого формировался план вузов. Сейчас этого нет, зато в последние годы педагогов стимулируют к работе в сельской местности, заинтересовывая льготами и дотациями. Но пока имеет место неравномерность распределения кадров в школах — в некоторых их больше, а в школах в горных районах их нехватка», – сказал эксперт.

По его словам, есть возможность переквалификации, получения смежной профессии теми, кто не смог устроиться по специальности, делается ставка на беспрерывное образование. Сейчас все зависит от требований рынка труда.

Исрафилов коснулся вопроса учительской ставки. Почти 70 лет была инструкция, по которой она составляла 18 часов, но можно было в некоторых случаях взять полторы и даже две ставки. В 1990-х годах сняли все ограничения, и иногда количество учебных часов достигало 72, что негативно сказывалось на качестве образования. Затем ставку сделали на уровне 12 часов, а потом вернули 18 часов. Сейчас те, кто набрали больше баллов на экзаменах, получают больше часов, тогда как раньше распределение было более равномерным. Некоторые педагоги имеют всего 6 часов уроков. С одной стороны, это лучше, чем ничего, с другой, понятно, что это очень мало, меньше, чем полставки.

Эксперт подчеркнул, что сейчас идет работа над планированием, чтобы педагоги не остались без работы при изменении ситуации, и чтобы их работа была во благо отечественного образования.