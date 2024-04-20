Пока еще азербайджанская экономика и потребительский рынок не сильно ощутили влияние недавнего обострения ближневосточного конфликта. Мгновенная реакция сырьевых рынков подняла баррель выше 90 долларов, но в середине недели котировки эталонной марки Brent отыграли рост и пошли на снижение. Ближневосточная напряженность не сказалась на ценах и предложении…

Однако ситуация остается достаточно хрупкой. Дальнейшая эскалация конфликта может привести к серьезным экономическим последствиям для всего мира. Эксперты полагают, что война на Ближнем востоке – вопрос времени: если конфликт разгорится, впереди нас ожидает неминуемый рост цен на сырьевых биржах и новая волна глобальной инфляции. Представить эти риски помогает недавний опыт войны на востоке Европы. Нарушение сложившийся логистики поставок и подорожание топлива привели к рекордному росту себестоимости продукции в мировых производственных центрах. Рост цен на нефть и газ эксперты называют ключевой причиной недавних процессов, обернувшихся рекордным подорожанием товаров и услуг в глобальном масштабе.

На пике глобального подорожания Азербайджан ожидаемо оказался в центре инфляционных событий, поскольку республика плотно зависит от импорта готовой продукции и сырья. Заносимая инфляция накрыла местный потребительский рынок, особенно сильно дорожало продовольствие. По словам премьер-министра Али Асадова, доля продовольствия в формировании двузначной инфляции в Азербайджане превысила тогда 60%. Власти отмечали, что наша интегрированная в мировую экономику страна сталкивается с серьезным инфляционным давлением. На этой волне годовые темпы прироста импортных цен доросли до 22%, а среднегодовая инфляция в нашей стране была двузначной — 13,8%.

После инфляция пошла на спад. Темпы прироста цен принялись снижаться на внутреннем потребительском рынке, начиная с весны минувшего года. Под занавес года инфляция опустилась до однозначного уровня 8,8%. Как отмечают в правительстве и Центробанке, главной причиной текущего ослабления ценовой хватки является снижение мировой инфляции. Однако нынешняя стабильность очень непрочная – поведение цен на местном рынке будет зависеть от состояния глобальной экономики и геополитических рисков. В сложившейся ситуации Центробанк хоть и сохранил неизменным январский прогноз по годовой инфляции на текущий год на уровне 5,3%, но ожидает ее на уровне целевого коридора (4±2%) «в случае сохранения текущих условий».

По мнению местных аналитиков, динамика подорожания хоть и понизилась, но это снижение еще не достигло желаемого уровня. Ослабление мировой экономической активности, продолжающееся снижение цен на сырьевые товары, энергоносители и продукты питания ограничили импорт инфляции в нашу страну. Но несмотря на это, внутренний совокупный спрос склонен к избыточному росту, поэтому инфляционные факторы все еще ищут выхода. Возможность большой войны – наибольший риск для мировой экономики, а значит и местного рынка. В контексте ирано-израильского конфликта вновь стали популярными теории о перекрытии Ормузского пролива, через который проходит около 20% всей нефти в мире.

Если цены на нефть подскочат и останутся высокими, это может подстегнуть глобальную инфляцию в то время, когда местный потребительский рынок страдает от затяжного высокого роста цен.

«Рост цен на нефть осложнит усилия по возвращению инфляции к целевому уровню в странах с развитой экономикой, но окажет существенное влияние на решения центробанков только в том случае, если повышение котировок на энергоносители отразится на базовой инфляции», — написал в аналитической записке для клиентов Нейл Ширинг, главный экономист консалтинговой компании Capital Economics.

Пока что цены на нефть не сильно изменились после иранской атаки. Похоже, что рынок уже учел текущую нестабильную ситуацию и не был напуган ударом Тегерана. Однако в случае эскалации конфликта до масштабов настоящей войны на Ближнем Востоке, Brent может подорожать до 150 долларов за баррель, говорится в сообщении Bank of America (BofA). По версии финансовой структуры, в ближайшие месяцы могут развиться два потенциальных сценария ирано-израильского конфликта: от «ограниченной стычки» до «сценария региональной войны».

По оценке BofA, непосредственная война между Ираном и Израилем может спровоцировать скачок цен на нефть на 30-40 долларов, поскольку может пострадать энергетическая инфраструктура. Такой конфликт может продлиться несколько месяцев, что приведет к крупным перебоям в поставках иранской нефти. Азербайджан, безусловно, выиграет от повышения цен на ключевой экспортный ресурс республики, полагают в местных экспертных кругах. Растущие сырьевые доходы способствуют позитивной динамике макроэкономических показателей республики, оставляя место для финансовых маневров регулятора и способствуя укреплению национальной валюты. Кроме прочего, крепкий манат традиционно считается ключевым условием стабильности цен. И тем не менее, дорожающий импорт компенсирует доходы от экспорта, способствуя уменьшению положительного сальдо по внешней торговле и счету текущих операций.

Опыт недавнего ценового всплеска показывает — стабильность местной валюты хоть и способствовала некоторому удержанию цен на потребительском рынке, избежать высокой импортируемой инфляции не удалось. Несмотря на заявления властей об антиинфляционных мерах, волна ценового роста в Азербайджане схлынула лишь по факту снижения глобальной инфляции. Все это говорит о чрезмерной зависимости потребительского рынка нашей страны от геополитических рисков, реакции энергетических бирж и особенно цен на нефть. А ведь в случае войны на Ближнем Востоке энергетическая безопасность мира окажется под серьезной угрозой.