Министр обороны США Ллойд Остин в ближайшие выходные отправляется в поездку по Ближнему Востоку с остановками в Израиле, Бахрейне и Катаре, сообщил на брифинге представитель Пентагона.

В Израиле Остин намерен подчеркнуть «непоколебимую приверженность США праву Израиля на самооборону в соответствии с международным гуманитарным правом», а также обсудить шаги, предпринимаемые Израилем для уменьшения ущерба гражданскому населению (Газы), заявил он.

По словам чиновника, Остин также обсудит с израильским военным руководством следующие шаги после прекращения наземных операций и авиаударов, поскольку решение о переходе к следующему этапу операций будет принимать Израиль, но министр заинтересован в том, чтобы узнать планы.

«Мы, как министерство обороны, и министр Остин в частности, я думаю, обладаем невероятно ценными взглядами на это, и министр хочет с ними проконсультироваться», — добавил чиновник.

В Бахрейне, как ожидается, Остин посетит центральное командование военно-морских сил США.