Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Саудовскую Аравию 29-30 апреля для обсуждения перспектив прекращения огня в Газе и оказание гуманитарной помощи анклаву, говорится в анонсе поездки, распространенным внешнеполитическим ведомством США. В документе также отмечается, что Блинкен обсудит усилия по освобождению израильских заложников, по-прежнему находящихся в плену у ХАМАС.

«Он обсудит недавнее увеличение объема гуманитарной помощи, доставляемой в Газу, и подчеркнет важность обеспечения устойчивого роста, — отмечается в заявлении. — Госсекретарь также подчеркнет важность предотвращения распространения конфликта и обсудит текущие усилия по достижению прочного мира и безопасности в регионе, в том числе путем создания независимого палестинского государства с гарантиями безопасности для Израиля».

Блинкен также примет участие в министерской встрече Совета сотрудничества стран Персидского залива по вопросам региональной безопасности. На специальном заседании Всемирного экономического форума в Эр-Рияде госсекретарь США обсудит с партнерами «прогресс в работе по уменьшению последствий изменения климата и развитие мировой энергетики». (Голос Америки)