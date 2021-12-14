«Согласно законопроекту «О медиа» функции Национального совета по телевидению и радио будет выполнять Аудиовизуальный совет Азербайджанской Республики. Другими словами, предлагается изменить название Национального совета по телевидению и радио на Аудиовизуальный совет Азербайджанской Республики».

Как передает АПА, об этом сказал председатель Национального совета по телевидению и радио Исмет Саттаров.

Председатель НСТР отметил, что в проекте не предусмотрено расширение полномочий структуры, просто сфера регулирования Аудиовизуального совета будет несколько шире: «Аудиовизуальный совет будет регулировать деятельность интернет-телеканалов в соответствии с новым законом «О медиа». Но речь не идет о расширении или сокращении полномочий структуры».

И.Саттаров отметил, что понятие интернет-телевидения-это новое, обширное понятие: «Люди иногда ошибочно думают, что любой интернет-канал — это интернет-телевидение. Если у какого-то человека есть видеоблог, личный канал, то, написав слово ТВ, этот канал не становится интернет-телевидением. В законопроекте есть конкретные требования. Интернет-телевидение будет работать минимум 6 часов в день. Такие примеры уже есть. Мы также решили создать возможности для тех каналов, которые хотят осуществлять деятельность в качестве субъектов медиа. Однако утверждения о блокировке интернета и каналов беспочвенны. Что касается тех, кто не получил лицензию, то как они сегодня осуществляют деятельность через интернет, так и будут в будущем».