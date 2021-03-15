Новруз идет: бакинцев ждут выставки, конкурсы и представления в других городах

Наступает самый долгожданный праздник Весны – Новруз байрам. Культурные центры Баку и других городов, галереи, популярные интернет сообщества готовятся отметить праздник интересными мероприятиями и конкурсами.

# предлагает подборку лучших событий по данной тематике.

Азербайджанская государственная художественная галерея по случаю праздника Новруз проведет онлайн продажу-выставку произведений художников и мастеров прикладного искусства. Как сообщили # организаторы, в выставке могут принять участие творческие люди старше 18 лет, создающие работы в различных жанрах — графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптуры. При этом, все работы должны отражать национальные обычаи, связанные с праздником Новруз. Изображения работ на выставку – продажу принимаются по электронному адресу [email protected] до 17 апреля.

Сообщество поклонников кулинарии в соцсети Facebook — Azeri Home Chef проводит конкурс на лучшую хончу, посвященный празднику Новруз под названием «Best Khoncha». Создатель сообщества Фахранда Гасанзаде сообщила, что конкурс завершится 23 марта в 20:00.

«По итогам ваших честных лайков 5 лучших конкурсантов получат подарки от спонсоров!», — подчеркнула она. Условия конкурса просты: выставить фото праздничного стола или праздничной хончи, поставить хэштег конкурса — #BestKhoncha, и подписаться на всех спонсоров и организаторов проекта.

В Москве 20 и 21 марта праздник Новруз отметят в Выставочно-торговом центре Азербайджана на ВДНХ. Мероприятие организовано в рамках 30-летия СНГ при поддержке и участии культурных центров Департамента культуры города Москва. Гостей ждут различные представления, показательные выступления азербайджанских пехлеванов, русские и азербайджанские хороводы, мастер-классы народных промыслов, концертная программа с участием учеников московской музыкальной школы имени Кара Караева и др. Также в дни праздника будет организована дегустация продуктов азербайджанских производителей, угощение традиционными национальными сладостями, которые подают к каждому столу на праздник Новруз.

Еще один праздник в Москве проведут представители Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России (ФНКА АзерРос). 22 марта во Дворце культуры «Родина» в городском центре Московской области – Химки, пройдет мероприятие, приуроченное весеннему празднику Новруз, в рамках которого состоится красочный концерт.

«Ежегодно празднование Новруз байрамы является одним из самых ярких и ожидаемых мероприятий в общественной и культурной жизни многонациональной России, и традиционно празднества проводится для гостей разных возрастов, национальностей и вероисповеданий», — сообщили # организаторы мероприятия, подчеркивая, что главная задача — демонстрация традиционной культуры народов, издавна отмечающих праздник Новруз, гармонизация межэтнических отношений и укрепление дружбы между народами многонациональной России.

В концертной программе «Новруз — 2021» примут участие народные танцевальные и музыкальные коллективы, сольные исполнители представителей разных народов.

Азербайджанский культурный центр при международной ассоциации Азербайджан—Израиль «АзИз» проведет в честь наступления Новруз байрамы праздничную онлайн встречу «Здравствуй, Новруз!». Мероприятие состоится на платформе Zoom, 19 марта в 21.00 по бакинскому времени. Стать участником могут все желающие — https://us02web.zoom.us/j/85765746700.

Специальным гостем встречи станет директор Азербайджанского Национального музея ковра, доктор философии по искусствоведению Ширин Меликова.