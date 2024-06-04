4 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил на открытии в Бакинском Экспо-центре 29-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» и 12-й Каспийской международной выставки «Энергетика и зеленая энергия» — Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и министр промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов Султан бен Ахмед аль-Джабер в рамках мероприятия заложили фундамент Нефтчалинской, Билясуварской солнечных электростанций и Абшерон-Гарадагской ветряной электростанции.