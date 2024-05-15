В Баку Экспо Центре открылись 17 Азербайджанская международная выставка «Сельское хозяйство» — Caspian Agro и 29 Азербайджанская международная выставка «Пищевая промышленность» — InterFood Azerbaijan, сообщает #.

В церемонии открытия приняли участие министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов, заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петрищенко, председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) Гошгар Тaхмaзли, председатель Правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) Орхан Мамедов, заместитель министра сельского хозяйства Узбекистана Алишер Шюкюров и др.

Выставка собрала на одной площадке самых главных игроков сельскохозяйственной отрасли, местных и иностранных специалистов, а также многотысячную аудиторию профессиональных посетителей, среди которых импортеры, экспортеры, дистрибьюторы, представители оптовой и розничной торговли, фермеры.

На выставках представлены 486 компаний из 38 стран: наряду с Азербайджаном, это — США, Афганистан, Россия, Беларусь, Бельгия, Венесуэла, Германия, Греция, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иран, Испания, Италия, Казахстан, Китай, Латвия, Нидерланды, Пакистан, Польша, Сербия, Словакия, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония, Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Финляндия, Франция, Чехия и др.

Организаторами выставок Caspian Agro и InterFood Азербайджан являются компания Caspian Event Organisers и ее партнеры — Caspian Event Management и ICA Events.

Представляем читателям репортаж из Экспо Центра: