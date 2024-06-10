В Университете ADA, в рамках церемонии открытия первого мероприятия «Голубые горизонты Каспия», состоялось мероприятие, посвященное теме «Синергия науки и бизнеса для устойчивости климата и продолжительности Каспийского моря в преддверии COP29».

На мероприятии было отмечено, что Каспийский бассейн — один из недостаточно изученных регионов мира, постоянно подверженных экологическим опасностям.

Генеральный директор ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» Талех Зиядов отметил, что сегодняшнее мероприятие является дополнительной возможностью для ученых, изучающих Каспийский бассейн, расширить направления исследований.

Заместитель министра энергетики Азербайджанской Республики, генеральный исполнительный директор COP29 в Азербайджане Эльнур Солтанов сказал, что особенно развивающиеся страны сталкиваются с проблемой изменения климата. Он отметил, что вопрос продвижения»зеленой энергии» имеет большое значение. Для эффективности работ в направлении «зеленого» Каспия и «зеленого» транспортного коридора через этот водоем нужно взаимодействие со всеми прикаспийскими странами

Лидер высокого уровня ООН по климату, депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи заявила, что благодаря COP29 Баку стал платформой высокого уровня для глобального диалога по вопросам изменения климата. Она выразила надежду, что 29-я сессия Конференции сторон ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре, послужит поиску выхода из этой проблемы. (сми)